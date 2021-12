Nach zuletzt sechs Heimsiegen in Folge muss der SV Darmstadt 98 wieder eine Niederlage hinnehmen. Mit 1:3 (0:2) endete am Freitagabend (03.12.21) die Partie gegen Fortuna Düsseldorf im Merck-Stadion am Böllenfalltor. Zum ausführlichen Spielbericht…