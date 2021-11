Grauer BMW erfasst Fußgänger und flüchtet – Polizei sucht Zeugen

Nach einem Zusammenstoß mit einem Fußgänger in der Nieder-Ramstädter-Straße in Darmstadt am Montagabend, den 29.11.2021 gegen 19:15 Uhr, ist der Fahrer eines grauen BMW von der Unfallstelle geflüchtet.

Der 26-jährige Fußgänger wollte hinter dem am Straßenrand haltenden BMW die Fahrbahn überqueren, als der Fahrer plötzlich und unerwartet mit seinem Fahrzeug zurücksetzte. Hierbei erfasste er den Fußgänger, der infolgedessen leicht verletzt wurde.

Der Unfall soll von einem Essenslieferanten und einer Passantin beobachtet worden sein.

Die Polizei sucht nun diese Unfallzeugen oder weitere Personen, die Hinweise zu dem flüchtigen BMW oder dessen Fahrer geben können.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen