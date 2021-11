Erneute Farbschmiererei an Schulwand

Die zweite Nacht in Folge haben bislang noch unbekannte Täter die Außenwand eines Schulgebäudes in der Nieder-Ramstädter-Straße beschmiert. Gegen 3.50 Uhr am Freitagmorgen (19.11.21) alarmierte ein Zeuge über Notruf die Polizei und meldete eine schwarz gekleidete und mit einer Sturmhaube maskierte Person, die die Wand großflächig mit schwarze Farbe verunstaltet hatte. Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung Innenstadt. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief noch ohne Erfolg. Aufgrund erster Erkenntnisse dürfte ein Zusammenhang mit einer gleichgelagerten Tat in der Nacht zum Donnerstag (18.11.21) vorliegen. Bei diesem Fall hatten Zeugen den Täter auf 20 bis 30 Jahre alt geschätzt. Er soll zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß gewesen sein und dunkle Kleidung getragen haben. Das Kommissariat 43 hat zu beiden Sachverhalten die Ermittlungen übernommen und nimmt unter der Rufnummer 06151/969-0 Zeugenhinweise entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen