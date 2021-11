Wissenschaftsstadt Darmstadt bietet Führungen über Waldfriedhof und Alten Friedhof an

Das Grünflächenamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt bietet am 14. und 21. November 2021 Friedhofsführungen zum Thema Grabgestaltung auf dem Waldfriedhof und dem Alten Friedhof an. Am 14. November um 14 Uhr auf dem Waldfriedhof und am 21. November um 11 Uhr auf dem Alten Friedhof wird Holger Wagner den Aufbruch in eine moderne Bestattungskultur ab Beginn des 20. Jahrhunderts bis in die heutige Zeit erläutern und dabei alle vorhandenen Bestattungsmöglichkeiten vorstellen. Treffpunkt ist am 14. November um 14 Uhr am Haupteingang Waldfriedhof und am 21. November um 11 Uhr am Haupteingang zum Alten Friedhof, Herdweg 105.

Ein behindertengerechter Zugang ist vorhanden. Die Teilnehmerzahl ist auf jeweils 15 Personen begrenzt. Je nach Coronalage kann eine Maske getragen werden. Die Führungen sind kostenfrei und finden nach den gültigen Hygiene- und Abstandsregeln statt. Um Voranmeldungen zu den Führungen, während der Bürozeiten des Grünflächenamtes Montag bis Donnerstag von 8 Uhr bis 15:30 Uhr und Freitag von 8 Uhr bis 13 Uhr unter Telefon 06151 132900 wird gebeten.