Fünfter Heimdreier in Folge: Mit 2:0 (1:0) siegt der SV Darmstadt 98 am Freitag (29.10.21) gegen den 1. FC Nürnberg. Mit viel Leidenschaft, Einsatz und einem lautstarken Heimpublikum im Rücken setzten die Lilien ihre beeindrucke Serie am Bölle fort. Luca Pfeiffer und ein Eigentor sorgten für die erste FCN-Niederlage der Saison. Zum ausführlichen Spielbericht…