Die Zahlen des RKI vom 25.09.2021

Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Samstag (25.09.21) mit Stand 03.15 Uhr mitteilte, erreicht die Wissenschaftsstadt Darmstadt eine Sieben-Tage-Inzidenz von 91,7 (Neuinfektionen mit dem COVID-19-Virus pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen) (105,5 vor einer Woche). Es handelt sich um 146 neue Fälle in den letzten 7 Tagen.

Mit Stand 24.09.21 werden in Darmstadt 8 Personen intensivmedizinisch behandelt, davon werden 6 invasiv beatmet. Die Belegungsrate aller Intensivbetten (nicht nur COVID-19) beträgt 77%. Der Anteil von COVID‑19 Patienten an Intensivbetten beträgt 8%.

Aktuell sind in in der Wissenschaftsstadt Darmstadt insgesamt 155 (+1) Menschen an oder mit COVID-19 gestorben.

Inzidenz in den Landkreisen (25.09.21)

In Klammer die Zahlen vom Samstag vergangener Woche

Darmstadt-Dieburg: 63,8 (63,8)

Odenwaldkreis: 46,5 (78,5)

Bergstraße: 62,0 (86,3)

Groß-Gerau: 60,5 (71,4)

Offenbach: 81,6 (111,3)

Die Inzidenz in Hessen liegt bei 66,1 (81,0).

Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von 03.15 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich.

