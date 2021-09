Umwelt- und Familientag des EAD – Dezentrales Veranstaltungsprogramm an zehn Standorten im Stadtgebiet

Der Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) der Wissenschaftsstadt Darmstadt lädt für Samstag, den 18. September 2021, von 10 bis 15 Uhr alle Bürgerinnen und Bürger zum 23. Umwelt- und Familientag ein. Anders als sonst findet die Veranstaltung in diesem Jahr an zehn verschiedenen Standorten im Stadtgebiet statt. Stadtkämmerer André Schellenberg eröffnet das Fest mit einer Begrüßungsrede um 11 Uhr am Strahringer Platz.

„In diesem Jahr findet der beliebte Umwelt- und Familientag des EAD wieder statt, aber anders als gewohnt. Bei unserem neuen Konzept verteilen wir die Aktionen auf zehn Standorte im Stadtgebiet. An den unterschiedlichen Stellen informiert der EAD als potenzieller Arbeitgeber über seine attraktiven Ausbildungsberufe, stellt vielfältige Umweltprojekte vor und bietet Führungen im Zoo Vivarium und Krematorium Waldfrieden an. Er ermöglicht außerdem eine Bauwerkbegehung im Bereich des Rückhaltebeckens der Orangerie. Interessierte können auch in Kehrmaschinen, Elektro- und Müllfahrzeugen mitfahren, sich an verschiedenen Info-Ständen über die Produkte und Dienstleistungen des EAD informieren und sich am Überschlagsimulator zeigen lassen, wie man sich nach einem Unfall selbst befreit“, erläutert der für den EAD zuständige Stadtkämmerer André Schellenberg das diesjährige Programm.

Um alle Standorte zu erreichen, stehen dem Publikum von Station zu Station kostenfreie Busverbindungen zur Verfügung. Damit erreichen die Bürgerinnen und Bürger im Halbstundentakt die Stationen – dort erwartet sie ein spannendes Gewinnspiel. Pro Station gibt es einen Stempel auf dem Gewinnspielbogen. Bei ein bis zwei Stempeln gibt es ein Präsent, bei drei bis fünf Stempeln zwei Präsente und bei sechs bis zehn Stempeln drei Präsente. Die Gewinnspielbögen und Präsente sind an den Stationen erhältlich.

Veranstaltungsprogramm

Die allgemeinen Hygienevorschriften und Abstandsregeln sind zu beachten.

Bürgermeister-Pohl-Haus (Im Appensee 26)

· Mitfahrt in Müllfahrzeugen

Bahnhof Arheilgen (Weiterstädter Straße)

· Mitfahrt in Kehrmaschinen

Kompostierungsanlage (Eckhardwiesenstraße 25)

· Info-Stand Kompostierung & Umbaumaßnahmen

· Vorstellung Projekt Bloomberg-Stiftung

· Ausstellung Graffitifahrzeuge

· Ausstellung Kompotoi-Modelle inklusive Ressourcennutzung

Jugendcafé Chillmo (Bartningstraße 24)

· Info-Stand: Der EAD als Ausbildungsbetrieb

· Info-Stand: Der EAD als Arbeitgeber

· Graffitimotiv-Sprayen auf ein EAD-Fahrzeug

· Torwandschießen SV Darmstadt 98

Strahringer Platz

· Vorführung Depotcontainer-Kranfahrzeug

· Überschlagsimulator

· Mitfahrt in Elektrofahrzeugen

Zoo Vivarium (Schnampelweg 5)

· Führungen & Ausstellungen: Nachhaltigkeit im Zoo, Wald- und Wiesen-Erlebnisweg

Luisenplatz

· Infostände: Schenk-Tauschkiste

· Kaufhaus der Gelegenheiten KA-GEL

· Recyclinghof-Produkte & -Dienstleistungen des EAD

· Darmstädter Recyclingzentrum

· Mülltrennspiel

Krematorium Waldfrieden (Am Waldfriedhof 25)

· Führungen

Bereich des Rückhaltebeckens Orangerie (Zugang durch das Eingangstor zur Orangerie an der Kreuzung Jahnstraße/Orangerieallee)

· Bauwerkeinstieg/-begehung

Kerbplatz der Siedlerkerb (Heimstättenweg)

· Mitfahrt in Kehrmaschinen

Die Darmstädter Kompostierungsanlage in Kranichstein in der Eckhardwiesenstraße 25 und der Recyclinghof beim EAD im Sensfelderweg 33 haben am 18. September 2021 für den regulären Betrieb geöffnet.