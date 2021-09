Zeugenaufruf nach zwei Joggern

Am Dienstag, den 07.09.2021 gegen 19:30 Uhr kam es in Darmstadt auf einem Radweg parallel zum Martin-Luther-King-Ring zu einem Verkehrsunfall unter Radfahrern, bei welchem zwei Radfahrer verletzt wurden. Nach jetzigem Ermittlungsstand befuhr eine Gruppe Radfahrer den Radweg. Auf Höhe der dortigen Fußgängerampel befanden sich zwei „Jogger“, welche den Radweg überqueren wollten. Der erste der Radfahrer leitete eine Vollbremsung ein, wodurch die nachfolgenden Radfahrer stürzten. Die zwei „Jogger“ entfernten sich von der Unfallstelle in Richtung Frankfurterstraße ohne Personalien zu hinterlassen. Sie kommen als eventuelle Zeugen in Betracht. Die beiden Personen werden wie folgt beschrieben:

– Ca. 30-40 Jahre alt – dunkelhäutig – typische Läuferkleidung –

eine der Personen trug ein gelbes T-Shirt

Die „Jogger“, sowie weitere Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zu den gesuchten Personen machen können, werden gebeten sich telefonisch unter der Telefonnr.: 06151-969 41110 bei dem 1.Polizeirevier Darmstadt zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen