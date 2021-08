Fahrradfahrer verursacht Verkehrsunfall und flüchtet – Polizei sucht Radfahrer und Zeugen

Nur durch das beherzte Eingreifen einer Fahrzeugführerin wurde schlimmeres verhindert. Ein bisher unbekannter Radfahrer missachtete in Darmstadt nach ersten Ermittlungen die Vorfahrt der Fahrzeugführerin. Diese sah ihre einzige Chance, einen Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer zu verhindern, darin, ihren PKW gegen einen ordnungsgemäß parkenden PKW zu steuern. Der unfallbeteiligte Radfahrer fuhr ohne seine Pflichten als Unfallbeteiligter zu erfüllen, weiter. Die Polizei sucht Unfallzeugen oder Personen, die einen Hinweis auf den Radfahrer oder den Unfallhergang geben können. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt, Telefon 06151/969 41110.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen