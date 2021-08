Wissenschaftsstadt Darmstadt bietet Führung zum Thema ‚Biodiversität‘ im Herrngarten an

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt bietet am Samstag, 21. August 2021, um 11 Uhr eine Führung mit dem Thema „Biodiversität im historischen Park“ durch den Herrngarten an.

Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt. Um Anmeldung beim Grünflächenamt, Telefon 06151 13-2900 (montags bis donnerstags von 8 bis 15.30 Uhr, freitags von 8 bis 12 Uhr) wird gebeten. Je nach Coronalage ist eventuell das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung erforderlich. Die Führung findet nach den gültigen Hygiene- und Abstandsregeln statt. Personen, die nicht angemeldet sind, können nicht teilnehmen. Treffpunkt ist der Eingang Herrngarten an der Hochschulstraße. Die Führung dauert etwa eineinhalb Stunden.

Im Darmstädter Herrngarten werden derzeit neue Staudenbeete angelegt, Rasen wird zur Wiese umgewandelt, alte Bäume werden nicht gefällt, sondern zu Habitatbäumen umgewidmet, einheimische Gehölze ergänzen das Ziergehölzsortiment und es werden zusätzliche Strukturen / Lebensräume geschaffen. Ziel ist die Erhöhung der Biodiversität – auch in historischen Gartenanlagen mit hohem Nutzungsdruck. Auf dem Rundgang durch den Herrngarten zeigt das Grünflächenamt die umgestalteten Bereiche. Stauden und Gehölze werden vorgestellt, die gut in jeden Hausgarten integriert werden können. Auch gibt es Tipps und Ideen, wie im eigenen Garten der Lebensraum für Insekten, Vögel und Kleintiere verbessert werden kann.