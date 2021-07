Spät- und Nachtverkehr kehrt zum regulären Betrieb zurück

Angesichts niedriger Inzidenzzahlen in der Wissenschaftsstadt Darmstadt und im Landkreis Darmstadt-Dieburg kehren Busse und Straßenbahnen von Samstag (17.07.21) an auch im Spät- und Nachtverkehr wieder zum regulären Betrieb zurück. Das heißt: Die „Nightliner“, verkehren wieder und bringen Menschen am Wochenende zu später Stunde noch an ihr Ziel. Entsprechend der Vorgaben des Landes Hessen gilt jedoch in den Fahrzeugen weiterhin die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske.