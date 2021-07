Mit der Faust ins Gesicht geschlagen – Dieb attackiert Ladendetektiv und flüchtet mit Beute

Ein renitenter Ladendieb hat in Darmstadt am Montag (12.07.21) gegen 17 Uhr Bekleidung aus einem Geschäft in der Ernst-Ludwig-Straße entwendet. Bei seinem Vorgehen wurde er von dem aufmerksamen Ladendetektiv ertappt und angesprochen. Hierauf holte der noch Unbekannte plötzlich aus und schlug den Mitarbeiter mit der Faust ins Gesicht, bevor er zu Fuß flüchtete. Der Angestellte setzte ihm nach, verlor ihn jedoch in Höhe des Jugendstilbades aus den Augen. Der Dieb wurde als etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß und von kräftiger Statur beschrieben. Zum Zeitpunkt der Tat war er mit einer schwarzen Hose und einem weißen T-Shirt bekleidet. Er hatte schwarze Haare und führte eine schwarze Bauchtasche von der Marke „Puma“ mit sich. Auf seinem rechten Arm sowie im Schulter und Nackenbereich wurden großflächige Tattoos wahrgenommen.

Das Kommissariat 43 von der Darmstädter Polizei ermittelt wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls. Zeugen, die Hinweise zur Identität des Täters geben können werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/969-3610).

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen