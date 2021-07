Für mehr Fahrgastkomfort: Neues Gleisdreieck an der Alsfelder Straße – Busse statt Bahnen nach Arheilgen in den Sommerferien

Um ihren Fahrgästen in Zukunft noch mehr Komfort zu bieten und auf Störungen flexibel reagieren zu können, baut die HEAG mobilo in diesem Sommer die Straßenbahngleise in der Frankfurter Straße auf Höhe der Alsfelder Straße zu einem Gleisdreieck aus. Durch die zusätzlichen Gleise wird es in Zukunft möglich sein, während Baustellen oder Betriebsstörungen Fahrten zwischen den Stadtteilen Arheilgen und Kranichstein anzubieten. Ersatzbusse, die eine geringere Kapazität haben als Straßenbahnen, müssten dann nur eine kürzere Strecke abdecken. Während der Bauarbeiten, die am kommenden Samstag (17.07.21) beginnen und im November abgeschlossen sind, kommt es zu Fahrplanänderungen und Ersatzverkehren sowie Umleitungen für den Auto- und Fahrradverkehr.

Neue Gleise und neuer Asphalt

Im Rahmen des Ausbaus wird das neue Gleisdreieck mit vier neuen Weichen und zwei neuen Kreuzungen ausgestattet. Der bestehende Abzweig zwischen der Innenstadt und Kranichstein wird ebenfalls erneuert. Das Pflaster an der Kreuzung Frankfurter Straße und Alsfelder Straße wird durch Asphalt ersetzt. Dies mindert auch die Fahrgeräusche des geradeaus fahrenden Autoverkehrs. Für Autofahrer*innen wird sich durch den Umbau nichts verändern.

Sommerferien 2021: Busse statt Bahnen nach Arheilgen

In der ersten Bauphase kommt es in den Sommerferien von 17. Juli bis 29. August zu Schienenersatzverkehr in Richtung Arheilgen. Die Linien 6, 7, 8 in Richtung Norden verkehren zwischen dem Luisenplatz und „Bahnhof Kranichstein“ als Linie 5. An der Haltestelle „Nordbad“ besteht Anschluss an die Ersatzbusse der Linie 8E zur Endhaltestelle „Dreieichweg“. Durch den Ersatzverkehr kommt es zu folgenden Haltestellenänderungen:

Die Haltestelle „Maulbeerallee“ entfällt.

Die Haltestellen „Nordbahnhof“ und „Merck“ sind an den Rand der Frankfurter Straße verlegt.

An der Haltestelle „Nordbad“ fahren die Ersatzbusse am Rand der Alsfelder Straße ab.

Die Ersatzbusse verkehren montags bis freitags im 7,5-Minuten-Takt, am Wochenende alle zehn Minuten. Die Fahrradmitnahme und der Fahrkartenkauf sind in den Ersatzbussen nicht möglich, Fahrkarten gibt es an den Automaten oder in der kostenlosen App der HEAG mobilo.

Gleissanierung in Arheilgen

Von 24. Juli bis 14. August 2021 werden zudem im Bereich der Haltestelle „Dreieichweg“ Gleise saniert. Die Haltestelle „Dreieichweg“ ist in diesem Zeitraum in den Glockengartenweg verlegt, auch für die Buslinien G, WX und 662. Die Haltestelle „Kolpingweg“ entfällt stadtauswärts in diesem Zeitraum. Wegen dieser Baumaßnahme ist im Zeitraum vom 30. Juli, 20 Uhr, bis einschließlich 1. August die Frankfurter Landstraße stadteinwärts im Bereich der Endhaltestelle „Dreieichweg“ gesperrt, eine Umleitung ist über die Bundesstraße 3 eingerichtet.

Auch nach den Sommerferien sowie in den Herbstferien kommt es zu weiteren Fahrplanänderungen, über diese informiert das Verkehrsunternehmen seine Fahrgäste rechtzeitig.

Umleitungen für Auto und Fahrradverkehr

Bis 24. Oktober 2021 ist die Einfahrt in die Alsfelder Straße von der Frankfurter Straße aus gesperrt. Im Bereich der Baustelle ist die Frankfurter Straße während der Bauarbeiten in beide Richtungen auf eine Fahrspur verengt. Für den Autoverkehr in das Gewerbegebiet östlich der Frankfurter Straße ist eine Umleitung über den Martin-Luther-King-Ring ausgeschildert. Da der Radweg entlang der Frankfurter Straße in Richtung Norden im Bereich der Baustelle liegt, wird der Fahrradverkehr von Süden kommend bereits über den Rhönring, die Arheilger Straße und die Marburger Straße umgeleitet.

Weitere Informationen

Die HEAG mobilo setzt vor und zu Beginn der Bauarbeiten Infopersonal am Luisenplatz und an der Umstiegshaltestelle „Nordbad“ ein. Alle Änderungen hat das Verkehrsunternehmen in einem Flyer zusammengefasst, der zusammen mit den geänderten Fahrplänen auf heagmobilo.de zum Download zur Verfügung steht und zusätzlich im Kundenzentrum am Luisenplatz ausliegt

Download: In den Sommerferien beginnt der Bau des Straßenbahngleisdreiecks an der Alsfelder Straße. , Faltblatt „Bau eines Gleisdreiecks an der Alsfelder Straße“, Fahrplan der Linie 1 von 17. Juli bis 29. August 2021, Fahrplan der Linie 6 von 17. Juli bis 29. August 2021, Fahrplan der Linien 5 und 8E von 17. Juli bis 29. August 2021, Fahrplan der Linien 7 und 8 von 17. Juli bis 29. August 2021, Fahrplan der Linie G von 19. Juli bis 28. August 2021, Fahrplan der Linie G von 26. Juli bis 13. August 2021, Fahrplan der Linie GSI von 19. Juli bis 28. August 2021, Fahrplan der Linie GSI von 26. Juli bis 13. August 2021, Fahrplan der Linie WX von 17. Juli bis 29. August 2021, Fahrplan der Linie WX von 24. Juli bis 14. August 2021, Fahrplan der Linie WX von 30. Juli bis 1. August 2021

Quelle: HEAG mobilo GmbH