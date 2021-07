Der Darmstädter Bücherbus macht verkürzte Sommerferien

Der Bücherbus der Stadtbibliothek der Wissenschaftsstadt Darmstadt steht vom 19. bis 30. Juli 2021 in der Garage. Die letzten vier Ferienwochen im August fährt der Bücherbus in diesem Jahr dann wieder seine Haltestellen an.

In die Schließungszeit fallen keine Rückgabefristen. Die Medien der Fahrbibliothek können jedoch in den anderen Einrichtungen der Stadtbibliothek der Wissenschaftsstadt Darmstadt zurückgegeben werden. Weitere Informationen zu den Öffnungszeiten gibt es auf der Website der Stadtbibliothek Darmstadt unter: https://liup.de/stadtbibliothek.