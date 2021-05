In Streit geraten und Jacke geraubt – Polizei nimmt fünf Tatverdächtige fest

In einem Darmstädter Parkhaus in der Hügelstraße sind am Dienstagabend (25.05.21) mehrere Jugendliche aneinandergeraten. Was gegen 18 Uhr zunächst mit einem verbalen Streit zwischen einem 17- Jährigen aus Seeheim -Jugenheim und seinen fünf 14, 16, 17 und 20 Jahre alten Kontrahenten begann, mündete schlussendlich in der gewaltsamen Wegnahme seiner Jacke. Mit dieser traten die Fünf die Flucht an. Doch diese währte nicht lange. Noch im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung wurden die Flüchtenden im Bereich der Luisenstraße samt Beute gestoppt. Die jungen Männer aus Mörfelden-Walldorf, Otzberg, Erzhausen, Groß-Zimmern und Pfungstadt wurden festgenommen. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen inklusive dem Erhalt eines Platzverweises wurden sie nach Hause entlassen. Wegen des Verdachts des Raubes werden sie sich nun zukünftig strafrechtlich verantworten müssen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen