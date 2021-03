Stadtbibliothek Darmstadt: Hauptstelle und Stadtteilbibliotheken in Eberstadt und Kranichstein öffnen wieder für Ausleihe und Rückgabe von Medien – Tragen einer medizinischen Maske erforderlich

Die Hauptstelle der Stadtbibliothek Darmstadt und die Zweigstellen in Eberstadt und Kranichstein öffnen wieder ohne Anmeldung ab dem 17. bzw. 18. März 2021 für den Publikumsverkehr – unter Einhaltung von umfassenden Hygieneschutzmaßnahmen, mit eingeschränktem Service sowie vorerst reduzierten Öffnungszeiten. Das Tragen einer medizinischen Maske ist erforderlich.

Es darf sich vorerst nur eine begrenzte Anzahl von Personen gleichzeitig in der Stadtbibliothek aufhalten. Besucherinnen und Besucher sind angehalten, ihren Aufenthalt so kurz wie möglich zu gestalten, die Aufenthaltsdauer ist beschränkt und es wird empfohlen, vorab im Web-Katalog nach den gewünschten Medien samt Standort zu suchen, um den Besuch in der Bibliothek möglichst kurz zu halten. Nicht möglich sind aufgrund der derzeitigen Situation die Nutzung von Arbeits- und Internetplätzen oder das Lesen von Zeitungen.

Aktuelle Zeitschriften sind jedoch sofort ausleihbar und das E-Medien-Angebot steht weiterhin wie gewohnt zur Verfügung.

Der Zugang in die Hauptstelle der Stadtbibliothek erfolgt ausschließlich über den Haupteingang des Justus-Liebig-Hauses. Die Medienrückgabebox im Foyer des Justus-Liebig-Hauses ermöglicht eine schnelle Rückgabe.

Hinsichtlich des Bücherbusses steht noch kein Starttermin fest.

Der Medienbestellservice mit Selbstabholung in der Hauptstelle der Stadtbibliothek Darmstadt und in den Stadtteilbibliotheken Eberstadt und Kranichstein wird bis einschließlich Dienstag, den 16. März, fortgesetzt.

Die Öffnungszeiten sind zunächst wie folgt reduziert:

Hauptstelle im Justus-Liebig-Haus:

Dienstag und Donnerstag 12 – 18 Uhr

Mittwoch und Freitag 10 – 15 Uhr

Stadtteilbibliothek Eberstadt:

Dienstag und Donnerstag 14 – 18 Uhr

Freitag 10 – 12 Uhr

Stadtteilbibliothek Kranichstein:

Dienstag und Donnerstag 14 – 17 Uhr

Mittwoch 14 – 18 Uhr

Die aufgrund der Schließzeit angepassten Rückgabefristen der entliehenen Medien sind im persönlichen Benutzerkonto einsehbar und zu beachten.

Auf der Website der Stadtbibliothek Darmstadt gibt es weitere Informationen zur Wiedereröffnung und eine Übersicht zu den Services: https://liup.de/stadtbibliothek

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt