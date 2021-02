Tödlicher Unfall – Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstag (18.02.2021), gegen 15:10 Uhr, ereignete sich auf dem Fußweg, der die Rüdesheimer Straße in Darmstadt mit der Heinestraße verbindet, ein Verkehrsunfall, bei dem ein 86jähriger Fahrradfahrer offenbar ohne Fremdeinwirkung gestürzt war. Er wurde von Passanten bewusstlos mit einer Kopfverletzung aufgefunden. Trotz sofortiger Operation verstarb der 86jährige leider in Folge an seinen schweren Verletzungen. Wer Angaben zum Unfallgeschehen machen kann, ist gebeten, sich telefonisch unter 06151/969-3710 beim 2. Polizeirevier in Darmstadt zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen