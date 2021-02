Eberstadt: Polizei kontrolliert alkoholisierten Autofahrer – Wichtige Zeugin gesucht

Wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr leiteten Beamte der Polizeistation Pfungstadt am Montagmittag (15.02.21) ein Ermittlungsverfahren gegen einen 41-Jährigen ein. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einer wichtigen Zeugin.

Gegen 14.40 Uhr wurde eine Polizeistreife in der Ringstraße in Darmstadt-Eberstadt von einer Spaziergängerin auf einen möglicherweise betrunkenen Autofahrer hingewiesen, welcher ihr zuvor aufgefallen sei. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen gelang es den Beamten in der näheren Umgebung den Tatverdächtigen aufzufinden. Während der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der 41-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein im Anschluss durchgeführter Test zeigte über 2 Promille an. Wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr leiteten die Ordnungshüter ein Ermittlungsverfahren ein und stellten den Führerschein des 41-Jährigen sicher. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

In diesem Zusammenhang hofft die Polizei auf Zeugenhinweise, insbesondere um Kontaktaufnahme der Fußgängerin, die sachdienliche Hinweise zur Trunkenheitsfahrt geben kann. Die Beamten sind unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu erreichen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen