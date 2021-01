Energieberatungsprojekt „Modernisierungskonvoi“ der Wissenschaftsstadt Darmstadt für Betrugsversuch in Eberstadt instrumentalisiert – Eigentümerin erstattet Anzeige bei der Polizei

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt warnt vor Betrugsversuchen mit dem „Modernisierungskonvoi“. Eine Hauseigentümerin aus Eberstadt hat die Stadtverwaltung darüber informiert, dass ein unbekannter Anrufer das Energieberatungsprojekt der Wissenschaftsstadt Darmstadt nutzen wollte, um sich Zugang zu den Räumlichkeiten der Familie zu verschaffen. Der Anrufer erklärte der Eberstädterin, dass er Zugang zur Ihrem Haus benötige, um im Rahmen des Modernisierungskonvois Ihre Immobilie hinsichtlich der Energieeffizienz zu bewerten. Hierzu nannte der Anrufer der Eigentümerin einen konkreten Termin. Die Eberstädterin erinnerte sich an das Anschreiben der Wissenschaftsstadt Darmstadt und dem enthaltenen Angebot einer kostenfreien Energieberatung. Ihre Immobilie ist jedoch noch nicht besonders alt. Aus diesem Grund wusste Sie ganz genau, dass sie keinen Termin vereinbart hat, und ging nicht auf das Angebot des Anrufers ein und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Umweltdezernentin Barbara Akdeniz zeigt sich bestürzt über den Versuch, gutgläubige Bürgerinnen und Bürger auszunehmen: „Es ist abscheulich, dass ein Angebot der Wissenschaftsstadt Darmstadt genutzt werde, um Bürgerinnen und Bürger hinters Licht zu führen. Gut, dass die Hauseigentümerin direkt Anzeige bei der Polizei erstattet und die Stadtverwaltung über den Betrugsversuch informiert hat. Hierfür haben wir uns recht herzlich bei Ihr bedankt.“

Beim Modernisierungskonvoi handelt es sich um eine von der Wissenschaftsstadt Darmstadt organisierte aufsuchende Energieberatung. Mittels Wärmebildern und Ortsbegehungen werden Hauseigentümer*innen in ausgewählten Stadtteilen beraten. Momentan zieht der Konvoi durch Eberstadt und das Stadtumbaugebiet Kapellplatz / Woogsviertel / Ostbahnhof.

Die Stadtverwaltung weist mit Nachdruck darauf hin, dass die in ihrem Auftrag handelnde Effizienz:Klasse GmbH sich nur nach ausdrücklicher Einwilligung mit den Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer in Verbindung setzt. Lassen Sie sich weder am Telefon noch an der Haustür durch Gerede und Versprechen beeindrucken oder verwirren.

Alle Informationen zum Modernisierungskonvoi gibt es unter https://liup.de/modernisierungskonvoi. Fragen beantwortet das Klimaschutzteam des Umweltamts via Mail an klimaschutz [at] darmstadt [dot] de.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt