Ab Montag: Fahrplan wie an Schultagen

Nach Absprache mit den Verkehrsunternehmen in der Stadt Darmstadt und im Landkreis Darmstadt-Dieburg teilt die Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation – DADINA – mit, dass ab Montag (11.01.21) der Fahrplan wie an Schultagen gefahren wird.

Im Spätverkehr bleibt es bei einem reduzierten Fahrplan, der an die geringere Nachfrage aufgrund der verordneten Beschränkungen angepasst ist.

Wie es aus der DADINA-Geschäftsstelle dazu heißt, möchte man den Fahrgästen weiterhin ein verlässliches Angebot anbieten. Da das Land Hessen den Präsenzunterricht eingeschränkt hat, werden ab Montag nicht mehr so viele Schülerinnen und Schüler unterwegs sein. Um denen, die darauf angewiesen sind, eine die Möglichkeit anzubieten, wird der Fahrplan wie an Schultagen regulär umgesetzt.

Da man allerdings davon ausgeht kann, dass nur ein geringer Teil der Schülerschaft das Angebot wahrnehmen wird, rechnet man mit genügend Abstand in den Fahrzeugen. Auf Zusatzfahren, die bisher eingesetzt wurden, um Überfüllungen zu vermeiden, wird deshalb verzichtet. Dies ist eine zusätzliche Fahrt der Linie U morgens zwischen Messel und Arheilgen und morgendliche Verstärkerfahrten auf den Straßenbahnlinien 6 und 7.

In den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag entfallen weiterhin die abendlichen Spätfahrten (NightLiner) auf den Linien 5, 7, 8, 9, BE1, GU1, GU2, GU3, GU4, H, K53, K54, MO2, P, PE, RH, WE1, 671, 672 und 679. Gänzlich entfallen die Linien 8N und 678.

Diese Regelungen gelten zunächst bis Sonntag (31.01.21).

Quelle: HEAG mobilo GmbH