Pfungstadt: Ladendieb rennt mit gefüllter Einkaufstasche weg

Mit einer gefüllten Einkaufstasche konnte am Montag (04.01.21) ein Dieb aus einem Einkaufsmarkt in der Eberstädter Straße in Pfungstadt flüchten. Der Täter passierte gegen 18.45 Uhr die Ladenkasse ohne zu bezahlen. Der Ladendetektiv, der ihn stoppen wollte, will eine Pistole in der Jackentasche des Diebes gesehen haben, so dass er davon abließ den Mann festzuhalten. Dieser flüchtete sodann in Richtung Berliner Straße. Der Gesuchte ist zwischen 21 und 30 Jahre alt. Der bis zu 1,80 Meter große Dieb trug unter seiner schwarzen Jacke einen grauen Kapuzenpullover, dazu eine graue Hose und weiße Schuhe. Zeugen gaben an, dass seine weiße Mund-Nasen-Bedeckung seitlich schwarze flammenähnliche Streifen hat. Wer Hinweise zu dem gesuchten Mann geben kann, wird gebeten, sich mit den Ermittlern in Pfungstadt (DEG) in Verbindung zu setzen. Telefon: 06157 / 9509-0.

