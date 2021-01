Griesheim: Verkehrsunfallflucht mit zwei beschädigten Fahrzeugen

Am Samstagabend (02.01.21) beschädigte um 19:35 Uhr ein bislang noch unbekannter Autofahrer zwei Fahrzeuge in Griesheim in der Draustraße. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich und ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

Bei dem geflüchteten Fahrzeug dürfte es sich um einen silbernen Golf der Baureihe IV handeln. Am Unfallort konnten Teile des Lüftungsgitters sichergestellt werden. Nach ersten Zeugenaussagen und Auswertung der Spurenlage ist der flüchtende Golf vorne rechts am Reifen erheblich beschädigt und das rechte Lüftungsgitter fehlt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Unfallhergang geben könnten, werden gebeten, sich auf der Polizeistation Griesheim unter 06155-83850 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen