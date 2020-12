Gefundene Leiche in Eberstadt identifiziert

Die Identität des am 20.12.2020 in einem Waldstück gefundenen Leichnams wurde am Mittwoch (30.12.20) anhand eines DNA-Abgleichs zweifelsfrei festgestellt. Es handelt sich, wie bereits vermutet, um den 36-jährigen, der seit dem 21.10.2020 aus Darmstadt-Eberstadt vermisst wurde. Hinweise auf ein Fremdverschulden/eine Gewalttat liegen nicht vor.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen