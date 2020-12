Einbruch in Heizungsgeschäft – Täter erbeuten Messgeräte im Wert von mehreren Tausend Euro

In der Zeit zwischen Samstag (26.12.) und Montag (28.12.20) haben noch unbekannte Täter in Darmstadt die Büroräume eines Heizungsgeschäftes im Sensfelderweg heimgesucht. Über ein Fenster hatten sich die Kriminellen gewaltsam Zugang zu den Büroräumen verschafft. Dort entwendeten sie Messgeräte im Wert von mehreren Tausend Euro und traten damit die Flucht an. Die Kriminalpolizei in Darmstadt ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle sachdienlichen Hinweise entgegen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen