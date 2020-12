Eberstadt: Identität eines männlichen Leichnams noch unklar

Nachdem am Sonntagnachmittag (20.12.) in einem Waldgebiet in Eberstadt, nahe des Brunnenwegs, ein skelettierter menschlicher Arm und der dazugehörige Leichnam im Unterholz entdeckt wurden (wir haben berichtet) ist am Mittwoch (23.12.20) die Obduktion durchgeführt worden. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass es sich um einen Mann handelt. Weiterhin ergaben sich im Rahmen der Untersuchung keinerlei Hinweise auf die Einwirkung Dritter, beziehungsweise das Vorliegen einer strafbaren Handlung. Die Untersuchungen zu seiner Identität dauern derweil an.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen