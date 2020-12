Ökostromumfrage: ENTEGA weiterhin einer der größten Anbieter von Ökoenergie in Deutschland

ENTEGA bleibt einer der größten Anbieter von Ökoenergie in Deutschland. Eine Umfrage der Fachzeitschrift Energie & Management unter den 58 Ökostromanbietern in Deutschland ergab, dass ENTEGA mit rund 3,1 Millionen verkauften Megawattstunden Strom an Privat- und Gewerbekunden der zweitgrößte Ökoenergieanbieter in Deutschland ist.

„Die Umstellung möglichst vieler Privathaushalte und Gewerbebetriebe auf Ökostrom ist unerlässlich, um den Klimawandel zu stoppen. ENTEGA geht seit vielen Jahren voran, belieferte als erster großer deutscher Versorger alle Privatkunden mit Ökostrom und baut auch den Absatz bei den Gewerbekunden kontinuierlich aus. Damit ermöglichen wir unseren Kunden, aktiv zur Klimawende beizutragen. Die Energie & Management-Umfrage bestätigt erneut unseren erfolgreichen Weg“, sagt Dr. Marie-Luise Wolff, Vorstandsvorsitzende der ENTEGA AG.

„Im Unterschied zu den meisten Mitbewerbern verkauft ENTEGA übrigens nicht nur Ökostrom, sondern investiert seit vielen Jahren auch intensiv in eigene Erneuerbare Energieanlagen“, so Wolff weiter. Zu den ENTEGA-Anlagen zählten derzeit elf Windparks, drei Solarparks, zwei Biogasanlagen und 136 PV-Anlagen auf Dächern.

Quelle: ENTEGA AG