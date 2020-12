Unbekannter erbeutet Schmuck und antike Gegenstände aus Fahrzeug – Wer kann Hinweise geben?

Weil sich ein unbekannter Mann am Mittwochnachmittag (16.12.20) an einem blauen Dacia am Darmstädter Mathildenplatz zu schaffen machte, wurde umgehend die Polizei alarmiert.

Ersten Erkenntnissen zufolge, schlug der Mann im Tatzeitraum zwischen 16.50 und 17.10 Uhr eine Scheibe des Wagens ein und entwendete eine Tasche. In dieser befand sich unter anderem Schmuck sowie antike Gegenstände. Im Anschluss soll er in Richtung Herrngarten geflüchtet sein. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ergebnislos. Ersten vorsichtigen Schätzungen zufolge, soll sich der Schaden insgesamt auf mehrere Hunderttausend Euro belaufen.

Der Flüchtige soll circa 1,80 Meter groß gewesen sein. Seine Statur wurde als schlank beschrieben. Außerdem soll er eine schwarze Umhängetasche der Marke „Samsonite“ bei sich gehabt haben.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Sachverhalt betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Flüchtigen oder zu den entwendeten Gegenständen geben? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Polizei: Polizeipräsidium Südhessen