Wegen Baumfällarbeiten fahren die Linien WE3 und WE4 am Freitag (18.12.20) bis 13 Uhr in Richtung Weiterstadt eine Umleitung. Die Haltestelle „Sandstraße“ wird in die Wiesenstraße gegenüber der regulären Haltestelle „Wiesenstraße“ verlegt. Die Haltestelle „Riedstraße“ entfällt ersatzlos.