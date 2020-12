Kassiererin mit Messer bedroht – Unbekannter erbeutet mehrere Hundert Euro

Ein bislang noch unbekannter Räuber hat am Samstagabend (12.12.20) in Darmstadt mehrere Hundert Euro erbeutet. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der Kriminelle den Verkaufsraum des Discounters am Ludwigsplatz und bedrohte gegen 19.20 Uhr eine Mitarbeiterin an der Kasse mit einem Messer. Anschließend entnahm er laut derzeitigen Hinweisen das Geld aus der Kasse und flüchtete zu Fuß mit seiner Beute in Richtung Innenstadt. Zeugen folgten dem Fliehenden durch die Stadt, bis sich schließlich die Spur verlor. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Streifen verlief ebenfalls ohne Ergebnis.

Der Täter war circa 1,60 bis 1,70 Meter groß. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke mit grauer Kapuze, einer grauen Jeans sowie einer weißen Maske. Zeugen, denen der Beschriebene bei seiner Flucht oder zuvor aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Darmstädter Kriminalpolizei (K 10) unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen