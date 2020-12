Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen stellt Abfuhrtermine 2021 ab sofort digital zur Verfügung – Kalenderwochenwechsel von 2020 nach 2021

Die Abfuhrtermine für 2021 sind auf der Internetseite des Eigenbetriebs für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) unter www.ead.darmstadt.de über den Direktlink „Abfallkalender“ ab sofort abrufbar. Die straßenbezogenen Jahresübersichten berücksichtigen alle feiertagsbedingten Terminverschiebungen.

Die Abfuhrtermine lassen sich auch via App auf das Smartphone laden. Diese kann man sich über die EAD-Website, Button „Abfallkalender“ mit der Option „Darmstadt“ als Stadt installieren. Wer sich bei dem kostenfreien „Infomail-Service“ auf der EAD-Website anmeldet (über den Button „Infomail“ auf der Startseite), wird einen Tag vor der Abfuhr per E-Mail an alle Leerungstermine – einschließlich unmittelbarer Terminverschiebungen – erinnert.

Bürgerinnen und Bürger, die keine Möglichkeit haben, die Abfuhrtermine digital abzurufen, können sich über das Service-Telefon 06151 13-46000 oder per E-Mail ead-hotline [at] darmstadt [dot] de an den EAD wenden.

Für die Abfuhrtermine 2021 weist der EAD auf einen Kalenderwochenwechsel hin. Für gewöhnlich hat ein Kalenderjahr 52 Kalenderwochen. Wie im Jahr 2020 können es aber auch 53 sein. Daher beginnt die erste (ungerade) Kalenderwoche (KW) 2021 am Montag, den 4. Januar.

Damit alle zweiwöchig zu leerenden Abfallgefäße infolge der zusätzlichen 53. KW auch weiterhin im 14-tägigen Rhythmus geleert werden können, sind ab dem 4. Januar 2021 Angleichungen notwendig. Abfallgefäße, die letztmalig in 2020 in der KW 53 (ungerade) geleert wurden, werden ab 2021 in den geraden KW 2, KW 4 und folgende geleert. Entsprechend werden Abfallgefäße, die letztmalig in 2020 in der KW 52 (gerade) geleert wurden, künftig in 2021 ab KW 1 (ungerade), KW 3 und folgende geleert. Der zweiwöchentliche Leerungsrhythmus bleibt in beiden Fällen somit erhalten.

Für den Neujahrsfeiertag (1. Januar 2021) gilt die feiertagsbedingte Terminverschiebung. Die Leerungstermine von diesem Tag verschieben sich auf Samstag (2. Januar).

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt