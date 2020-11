Bad Soden am Taunus / Pfungstadt: 42-jähriger Mann aus Bad Soden vermisst

Seit Montag (16.11.20) wird der 42-jährige Tiemo Grimm aus Bad Soden vermisst. Da Grund zur Annahme besteht, dass sich der Vermisste möglicherweise in einer hilflosen Lage befinden könnte, bittet die Hofheimer Kriminalpolizei nun um die Mithilfe der Bevölkerung.

Herr Grimm ist ca. 1,90 Meter groß, schlank (etwa 80kg schwer) und hat mittellange dunkelblonde Haare. Zudem trägt Herr Grimm eine Brille. Am Montagmorgen hatte er sein Haus in Bad Soden verlassen und war Zeugenaussagen zufolge gegen 12:20 Uhr noch im Bereich der Frankensteiner Straße im südhessischen Pfungstadt gesehen worden. Zu dieser Zeit war er mit einem weißen Strickpullover mit dünnen blauen Streifen und einer grauen, enganliegenden Jogginghose bekleidet gewesen. Seit der letzten Sichtung in Pfungstadt ist der 42-Jährige spurlos verschwunden. Die bisherigen Suchmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg.

Hinweisgeber, die Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen können, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeistation oder der Polizeistation in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 / 9695 – 0 zu melden.

Quelle & Bild: Polizeipräsidium Westhessen – Wiesbaden