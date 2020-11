36-Jähriger aus Darmstadt vermisst – Polizei wendet sich mit Öffentlichkeitsfahndung an Bevölkerung und bittet um Hinweise

Wie der Polizei im Oktober bekannt wurde, wird der 36-jährige Nicolaj Iskam seit Freitag, den 16.10.2020 von seiner Familie vermisst. Der Darmstädter wurde an diesem Tag letztmalig in seiner Wohnung im Fritz-Dächert-Weg gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Weil die nach Bekanntwerden des Verschwindens von der Polizei eingeleiteten Suchmaßnahmen bislang ohne Erfolg verliefen, wenden sich die Beamten nun mit Bildern des Vermissten an die Öffentlichkeit. Nicolj Iskam ist 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Er hat kurze dunkelblonde Haare. Als auffälliges Merkmal gilt sein lahmes rechtes Bein. Wie der Vermisste zum Zeitpunkt seines Verschwindens bekleidet war, ist nicht bekannt. Mutmaßlich trug er keine Schuhe.

Zeugen, die den Beschriebenen gesehen haben oder Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 10 unter der Rufnummer 06151/9690, in Verbindung zu setzen.

Quelle & Bild: Polizeipräsidium Südhessen