Griesheim: 57-jährige Frau vermisst – Polizei leitet umfangreiche Suchmaßnahmen ein und bittet um Hinweise

Seit dem Sonntagmorgen (08.11.2020) wird aus Griesheim eine 57-jährige Frau vermisst. Sie war letztmals im Bereich der Goethestraße in der Nähe ihres Wohnortes gesehen worden. Sie beabsichtigte, im Wald spazieren zu gehen. Als sie am Abend nicht zurück war, meldeten Angehörige die Frau als vermisst. Derzeit laufen umfangreiche Suchmaßnahmen in die zeitweise auch der Polizeihubschrauber eingebunden war. Rettungshundestaffeln des Arbeiter-Samariter-Bundes und Landkreises Bergstraße/Odenwald sind mit Personenspür- und Flächensuchhunden im Einsatz. Die Vermisste ist ca. 165 bis 170 cm groß und hat dunkelblonde Haare. Sie trägt eine blaue Winterjacke, eine graue Mütze, einen grauen Schal und braune Stiefel. Die Polizei in Griesheim bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06155/8385-0 oder die Notrufnummer 110.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen