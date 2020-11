Geldbörse bei Besichtigungstermin gestohlen – Wer kann Hinweise geben?

Unter dem Vorwand eine Couch kaufen zu wollen haben sich zwei bislang noch unbekannte Täter am Dienstagnachmittag (03.11.20), gegen 16 Uhr, Zugang zu einer Darmstädter Wohnung in der Bismarckstraße verschafft. Die Wohnungsinhaber hatten zuvor die Couch über ein Internetverkaufsportal inseriert und ahnungslos einen Termin zur Besichtigung mit den Tätern ausgemacht. Doch wie sich herausstellen sollte, hatten es die Kriminellen weniger auf die Couch, sondern vielmehr auf Wertgegenstände in der Wohnung abgesehen. Nachdem sie die Räume, ohne den vereinbarten Kauf verließen, fehlte die Geldbörse der Bewohner.

Bei dem Duo handelte es sich um eine etwa 20 bis 22 Jahre junge Frau mit kräftiger Statur, bei einer Größe von circa 1,63 Meter und ihrem zirka gleichaltrigen Komplizen. Die Täterin hatte schulterlange, dunkelblonde Haare. Sie trug eine Winterjacke. Ihr etwa 1,65 Meter großer Begleiter war von „sehr schlanker“ Statur und hatte kurze, schwarze Haare. Zum Zeitpunkt der Tat war er mit einer schwarzen Jacke sowie einer Jeanshose bekleidet. Beide Personen sprachen Deutsch.

Zeugen, denen das Duo aufgefallen ist und die Hinweise zu der Identität der Gesuchten geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Darmstadt (K24), in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/969-0).

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen