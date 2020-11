„Aus Ungewissheiten lernen – Darmstädter Antworten in der Klima- und Viruskrise“ – Ringvorlesung startet

„Aus Ungewissheiten lernen – Darmstädter Antworten in der Klima- und Viruskrise“ ist der Titel der öffentlichen Online-Ringvorlesung der „Initiative: Nachhaltige Entwicklung“ (i:ne) an der Hochschule Darmstadt (h_da). Dabei geht es um die Frage, welche Lehren sich aus dem bisherigen Umgang mit Unsicherheiten ziehen lassen und was dies für zukünftige Strategien bedeutet.

Die Veranstaltungsreihe wird pandemiebedingt online übertragen auf https://ine.h-da.de/lehre/ringvorlesung/.

Auftakt ist am Donnerstag, 05.11.20, um 18.00 Uhr. Die Reihe endet im Februar 2021. Lehrende und Studierende aus der hochschulweiten „Initiative: Nachhaltige Entwicklung“ (i:ne) konzipieren und veranstalten die Ringvorlesung unter breiter Beteiligung der h_da-Fachbereiche. Flankierend zur Ringvorlesung arbeiten sich die Studierenden tiefer in die Thematik ein und beleuchten verschiedene Handlungsfelder. Die Ergebnisse präsentieren sie zum Abschluss der Ringvorlesung.

Das Programm im November und Dezember 2020:

5. November

Einführung – Umgang mit Unsicherheit in Politik und Gesellschaft

Einblicke in die Problemlage aus unterschiedlichen Perspektiven mit Jurist Prof. Dr. Martin Führ, Umwelttechniker Prof. Dr. Sven Linow und Kommunikationswissenschaftler Torsten Schäfer (Hochschule Darmstadt)

12. November

Technikwissenschaftliche Perspektive auf Risiken: Ein Tunnel unter Darmstadt?

Prof. Dr. Jürgen Schmitt, Professor für Geotechnik, Umwelttechnik und Tunnelbau an der h_da

19. November

Der Mensch als Risiko

Prof. Dr. Dr. Kai Schuster, Professor für Soziologie und Sozialpsychologie an der h_da

26. November

Sars-CoV2 – Wo liegt hier das Risiko und wie „rational“ sind die Strategien, damit umzugehen? Am Beispiel der Gesundheitsversorgung der Kliniken in Südhessen

Prof. Dr. Rainer Kollmar, Chefarzt der Neurologie am Klinikum Darmstadt

3. Dezember

Risikokommunikation am Beispiel der Tigermücke in Hessen

Dr. Aljoscha Kreß, Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie, Abteilung Klimawandel und Anpassung

10. Dezember

Klimarisiken: Wie gehen Städte damit um? – Beispiele aus der Praxis

Dr. Birgit Haupter, Planungs- und Ingenieurgesellschaft Infrastruktur & Umwelt, Prof. Böhm und Partner

17. Dezember

Entscheidungen trotz Ungewissheit – Risikoverteilung im Chemikalienrecht

Dr. Anja Schmolke, Leiterin des Referats „Marktüberwachung in den Bereichen Ökodesign, Chemikalien- und Produktsicherheit“ im Umweltministerium Baden-Württemberg

Quelle: Hochschule Darmstadt