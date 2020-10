Umgestaltung der Grafenstraße: Pflasterarbeiten im Gehwegbereich auf der westlichen Seite der Grafenstraße zwischen Rheinstraße und Adelungstraße beendet- Baustelle wandert in Elisabethenstraße weiter

Die Umgestaltung der Grafenstraße schreitet weiter voran: Mittlerweile sind die Pflasterarbeiten im Gehwegbereich auf der westlichen Seite der Grafenstraße zwischen Rheinstraße und Adelungstraße soweit beendet, dass die Geschäfte wieder die Außenflächen nutzen können. Aktuell befindet sich das Baufeld in Höhe Grafenstraße 39 bis 41. Dort werden Kabel für Strom und Straßenbeleuchtung bis zu einem vorhandenen Stromverteiler in Höhe Alnatura verlegt und es laufen Arbeiten im Gehwegbereich. Die Bauarbeiten in diesem Abschnitt sollen bis spätestens 18. Dezember 2020 abgeschlossen sein.

Ab kommender Woche wandert die Baustelle dann weiter in den Bereich Grafenstraße 41 bis Elisabethenstraße 29. Die Arbeiten von e-netz zur Verlegung einer Gasleitung im Bereich Elisabethenstraße und Zimmerstraße werden dann beendet sein. Auch diese Bauarbeiten sollen bis spätestens 18. Dezember abgeschlossen sein. An der Verkehrsführung gibt es keine Veränderungen.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt