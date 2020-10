Der SV Darmstadt 98 und der VfL Osnabrück trennten sich im Nachholspiel am Mittwochabend (28.10.20) mit 1:1 (1:0). Victor Palsson schoss die Lilien im ersten Durchgang in Führung. Doch den Gastgebern gelang in Halbzeit zwei durch Ihorst (78.) der Ausgleich. Zum ausführlichen Spielbericht…