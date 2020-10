Zwei Brände an Bürogebäude – Verdacht der Brandstiftung – Polizei sucht Zeugen

In den frühen Morgenstunden am Dienstag (13.10.20) brannte ein Lagerraum eines Bürogebäudes in der Darmstädter Rheinstraße.

Kurz vor 5 Uhr löste der Brandmelder aus. Die Berufsfeuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Vor Ort stellte sich heraus, dass neben dem Lagerraum im Bereich des Innenhofs, in dem vor allem Papiermüll untergestellt wurde, auch ein Desinfektionsschutzspender im Treppenhaus im 1. Obergeschosse des Gebäudekomplexes Ecke Berliner Allee brannte.

Aufgrund der zwei getrennten Brandherde gehen Polizei und Feuerwehr nach derzeitigem Stand der Ermittlungen von Brandstiftung aus. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Der Gesamtschaden am Gebäude beläuft sich auf über 50.000 Euro.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich direkt unter der Telefonnummer 06151/969-0 mit der Kriminalpolizei (Kommissariat 10) in Darmstadt in Verbindung zu setzten.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen