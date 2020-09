Vorstellung des Konzepts zur Öffnung der Hallenbäder unter Pandemiebedingungen

Darmstadts Bürgermeister und Bäderdezernent Rafael Reißer hat am Donnerstag (10.09.20) das Konzept zur Öffnung der Hallenbäder für die Wintersaison unter Pandemiebedingungen vorgestellt.

„Auch unabhängig von der aktuellen Pandemiesituation haben wir in den Bädern der Wissenschaftsstadt Darmstadt ohnehin schon sehr hohe Hygienestandards, die wir bereits seit vielen Jahren durchsetzen und die sich bereits bewährt haben. Nichtsdestotrotz haben wir aufgrund der aktuellen Lage durch Corona auch an diesen Stellen noch einmal nachjustiert und die Vorgaben zu Hygiene- und Reinigungsmaßnahmen deutlich verschärft, denn es ist völlig klar, dass der Schutz unser aller Gesundheit an erster Stelle stehen muss. Dafür tragen wir in der Politik Verantwortung, aber auch jeder Einzelne und jede Einzelne bei einem Schwimmbadbesuch. Daher appelliere ich an alle, die die Darmstädter Bäder in den kommenden Monaten besuchen: Halten Sie sich an die ausgearbeiteten Maßnahmen, nehmen Sie Rücksicht aufeinander und verhalten Sie sich verantwortungsvoll, damit wir alle gesund durch die Hallenbadsaison kommen“, sagte Reißer bei der Vorstellung des Konzepts.

Da Schwimmbadbesuche im Winter weniger wetterabhängig sind, sind die Besucherzahlen in den Hallenbädern relativ konstant und damit gut planbar. Der Eigenbetrieb Bäder rechnet daher im Nordbad mit rund 750 und im Bessunger Bad mit rund 300 Gästen am Tag.

In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und der Stadtverwaltung hat der Eigenbetrieb Bäder daher folgende Eckpunkte für die Öffnung der Hallenbäder ausgearbeitet:

Im Nordbad, im Bessunger Bad und im Schul- und Trainingsbad wird auf ein Online-Ticketing verzichtet.

In Absprache mit dem Staatlichen Schulamt wird den Schulen ein reduziertes Schwimmangebot in den Hallenbädern angeboten. So gibt es in den Bädern vormittags zwar Schulschwimmzeiten, es gibt aber keine Schul- oder Jahrgangsvermischungen. Das bedeutet, dass es immer nur für eine Schule und einen Jahrgang mit maximal zwei Klassen Schwimmunterricht geben kann.

Vereinsbetrieb findet parallel zum Schwimmen für die Öffentlichkeit statt. Voraussetzung ist, dass die Schwimmvereine das ausgearbeitete städtische Hygiene- und Maßnahmenkonzept anerkennen.

Im Nordbad, Bessunger Bad und im Schul- und Trainingsbad findet täglich zwischen 14.45 und 15.30 Uhr eine Sonderreinigung statt, für die das Bad geschlossen wird. Aus diesem Grund gelten in den Wintermonaten folgende Öffnungszeiten für die Öffentlichkeit:

Nordbad

Montag: 9 bis 14.45 Uhr / 15.30 bis 22 Uhr

Dienstag bis Freitag: 6.30 bis 14.45 Uhr / 15.30 bis 21 Uhr

Samstag: 8 bis 14.45 Uhr / 15.30 bis 19 Uhr

Sonntag: 8 bis 15 Uhr

Bessunger Bad

Montag: 8.40 bis 14.45 Uhr / 15.30 bis 21 Uhr

Dienstag und Mittwoch: 8 bis 14.45 Uhr / 15.30 bis 21 Uhr

Donnerstag und Freitag: 7 bis 14.45 Uhr / 15.30 bis 22 Uhr

Samstag: 8 bis 14.45 Uhr / 15.30 bis 19 Uhr

Sonntag: 8 bis 15 Uhr

Kassenschluss ist jeweils eine Stunde, Badeschluss 30 Minuten vor Ende des jeweiligen Zeitfensters.

Die Preise bleiben gegenüber der vorherigen Wintersaison unverändert, Saisonkarten für den Winter können ebenso wie Zehnerkarten wieder erworben werden.

Ab dem 14. September 2020 wird während der Schließzeit (zum Aufbau der Traglufthalle) werktags von 8 bis 14 Uhr eine Vorverkaufsstelle im Nordbad eingerichtet. Dort können Wintersaison- und Mehrfachkarten gekauft werden, um wartende Menschenmengen in den ersten Wochen nach der Öffnung zu vermeiden.

Zur Vermeidung von Menschenansammlungen in den Umkleiden und Duschräumen werden die Badegäste gebeten, diese nach Möglichkeit zu meiden oder nur sehr kurz zu nutzen. Sollten sich Schlangen vor den Duschräumen bilden, wird das Personal die Besucherinnen und Besucher bitten, wenn möglich zu Hause zu duschen.

Das Bäderkonzept für das Jugendstilbad hat sich bewährt und wird für die kommende Wintersaison fortgeschrieben. Da die Besucherzahlen in den Vorjahren größer waren als die jetzt vom Land zulässige maximale Besucherzahl, wird die Zahl der Gäste weiterhin reguliert. Tickets sind daher – wie bisher – vorab online zu erwerben.

