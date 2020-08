Wände und Mauer mit Farbe beschmiert – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Am vergangenen Wochenende haben noch unbekannte Täter in Darmstadt mehrere Wände großflächig mit Farbe beschmiert. Der dabei verursachte Gesamtschaden wird derzeit auf mindestens 7500 Euro geschätzt. Ob bei den Taten einzelne Zusammenhänge bestehen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können.

Bei den Tatorten handelt es sich zum einen um das Gebäude zweier Geschäfte in der Elisabethenstraße, dass in der Nacht zum Samstag (28.-29.08.20) in den Fokus der Vandalen geraten war und mit schwarzer Farbe besprüht wurde. Zum anderen hatten es die Täter am Samstagabend (29.08.) auf eine Mauer der Orangerie, in der Bessunger Straße, abgesehen, dort mit roter Farbe ihre Spuren hinterlassen sowie im Verlauf des Sonntages (30.08.20), die Fassade eines Mehrfamilienhaues in der Adelungstraße mit schwarzer Farbe besprüht. Die Polizei ermittelt in allen drei Fällen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.

Alles in diesem Zusammenhang stehende Sachdienliche wird von den Beamten unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen