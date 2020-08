Einbruch in Fotogeschäft – Täter erbeuten hochwertiges Equipment – Polizei sucht Zeugen

In der Nacht zum Mittwoch (25.-26.08.20) sind noch unbekannte Täter in ein Darmstädter Fotogeschäft in der Rheinstraße eingebrochen und haben Beute gemacht. Gegen 2.45 Uhr hatten sich die Kriminellen gewaltsam Zugang zu den Räumen verschafft und dort das hochwertige Equipment, darunter Kameras und Objektive, entwendet. Der Wert der Beute dürfte im fünfstelligen Bereich liegen. Mit den Wertgegenständen traten die Täter die Flucht an. Eine eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt ist mit dem Fall betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen. Unter der Rufnummer 06151/9690 ist die Erreichbarkeit der Ermittler gegeben.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen