JETZTMUSIK! auf der Internationalen Waldkunstbiennale 2020

Mit dem Titel „NaturKlang – KlangNatur“ steht 2020 bei den JETZTMUSIK! – Konzerten das Thema „Musik und Natur“ im Fokus: Musik im Zusammenspiel mit den Kunstwerken und ihrer Umgebung bei der Internationalen Waldkunstbiennale als Kooperation mit dem Internationalen Waldkunstzentrum Darmstadt.

Diese Veranstaltungen sollen nicht nur ein besonderes Musikerlebnis bieten, sondern im Zusammenklang von Musik, Kunstwerken und Natur ebenso künstlerische Erfahrungen wie gedankliche Reflektion zum Thema „Mensch und Natur“ anregen.

So gibt es die JETZTMUSIK! Konzerte an außergewöhnlichen Orten auf der Waldkunstbiennale bei denen besondere Musikprogramme zu hören sind:

am 22.8.2020 um 19.30 Uhr mit dem Duo „The Art of Two“ (Vitold Rek, Kontrabass / Burkhard Kunkel, Klarinetten) im Internationalen Waldkunst – Zentrum Darmstadt, Ludwigshöhstraße 137, 64285 Darmstadt.

Weitere Infos: www.jetztmusik.de