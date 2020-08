Auto überschlägt sich auf der A 5

Am Sonntagnachmittag (09.08.20) kam es auf der BAB 5 in Höhe des Weiterstädter Stadtteils Gräfenhausen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, bei dem sich einer der beiden überschlug. Der Pkw Skoda eines 91- Jährigen aus Frankfurt prallte gegen den Pkw Peugeot eines 80- Jährigen aus Mörfelden, überschlug sich nach dem Zusammenstoß und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Der Fahrer des Skodas wurde hierdurch schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die beiden Insassen des Peugeot wurden leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 12.000 EUR. Für die Zeit der Unfallaufnahme waren zwei Fahrstreifen sowie die Zufahrt zur Rastanlage für zwei Stunden gesperrt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen