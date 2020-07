20-Jährige in Straßenbahn von Unbekannten belästigt

Ein noch unbekannter Mann hat am Sonntagabend (25.07.20) eine 20-Jährige in einer Darmstädter Straßenbahn sexuell belästigt. Die Frau aus Pfungstadt war gegen 19.40 Uhr mit der Straßenbahn 8 von Griesheim in Richtung Luisenplatz unterwegs. Im Bereich der Rheinstraße berührte sie ein 30 bis 40 Jahre alter Mann unsittlich. Er ist etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß, hat eine dunklere Hautfarbe und kurze schwarze Haare. Bekleidet war er mit einem hellen T-Shirt und einer kurzen Hose.

Die Kriminalpolizei (K10) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und ein Verfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung eingeleitet. Zeugen, die die beschriebene Situation beobachten konnten oder Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (06151/969-0).

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen