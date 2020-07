Ältere Dame wird vermisst

Seit Samstag (25.07.20), gegen 15.00 Uhr, wird die 96-jährige Jetta Hüther vermisst. Sie wurde letztmalig um diese Zeit in der Seniorenresidenz des Elisabethenstifts in der Erbacher Straße in Darmstadt gesehen. Frau Hüther kann sich nur schwer zurechtfinden und ist auf Medikamente angewiesen. Sie ist 170 cm groß, hat eine normale Statur und weiße Haare. Bekleidet ist sie mit einem hellrosa T-Shirt, einer dunklen Hose und schwarzen Schuhen. Weiterhin dürfte sie ihren Rollator dabei haben. Hinweise auf den Aufenthaltsort der vermissten Frau bitte an das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer 06151 – 969 3610 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen