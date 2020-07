Einleitung eines Ermittlungsverfahrens nach Schlägerei auf Luisenplatz

Die Meldung über eine Schlägerei zwischen mehreren Personen hat am Dienstagabend (14.07.20), gegen 23.30 Uhr, einen größeren Einsatz der Polizei auf dem Darmstädter Luisenplatz ausgelöst. Ersten Ermittlungen zufolge waren dort, nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung, eine vierköpfige Gruppe junger Männer in Streit geraten. Drei der Streitbeteiligten hatten noch vor Eintreffen der Beamten die Flucht zu Fuß ergriffen. Ein 20-Jahre junger Mann wurde vor Ort als Beschuldigter gestellt und wird sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten müssen. Zusammen mit seinen flüchtenden Begleitern soll er auf einen 21 Mann mit Wohnsitz in Reinheim eingeschlagen haben. Die Ermittlungen zu den Identitäten seiner Komplizen sowie zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern derweil an.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen