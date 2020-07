Auf eingeschränkte Serviceleistungen in der Meldestelle in Eberstadt, Oberstraße 11, müssen sich Bürgerinnen und Bürger vom 27. Juli bis 18. August 2020 einstellen. Die Aushändigung bereits bestellter Dokumente ist in diesem Zeitraum vormittags von 8 bis 12 Uhr weiterhin möglich.