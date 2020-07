Schaafheim/Hanau: Jan Trippel seit über 7 Wochen spurlos verschwunden – Einsatz der Polizeitaucher im Main ergebnislos

Seit über sieben Wochen fehlt von dem 19 Jahre alten Jan Trippel aus Schaafheim und seinem Auto, einem schwarzen VW CC mit dem amtlichen Kennzeichen DA-TJ 105, jede Spur. Der junge Mann hatte am 19. Mai 2020 letztmalig telefonischen Kontakt zu seinen Eltern. Sein letzter Aufenthalt dürfte nach Ortung seines Mobiltelefons im Raum Hanau-Steinheim gewesen sein.

Die Ermittler des Kommissariats 10 der Darmstädter Kriminalpolizei weiteten die Suche nach Jan aufgrund dieser Erkenntnisse in den vergangenen Tagen auch auf einen zirka sieben Kilometer langen Streckenabschnitt des Mains im betreffenden Gebiet aus. Im Flusslauf konnten bei der Überprüfung mit einer Sonde vier Fahrzeuge festgestellt werden. Am 2. und 6. Juli 2020 wurden von Tauchern der Hessischen Polizei drei der Fahrzeuge geborgen und an Land gebracht. Ein viertes Fahrzeug, bei dem eine Bergung durch die Polizei nicht möglich war, wurde von den Tauchern unter Wasser in Augenschein genommen. Keines der Fahrzeuge steht in einem Zusammenhang mit dem Verschwinden von Jan Trippel. Die Liegezeit der vier Autos dürfte nach erster Einschätzung schon mehrere Jahre betragen.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt bittet daher noch einmal um Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten oder seinen schwarzen VW. In der nun anstehenden Urlaubszeit kommen sicher viele Menschen aus der Region, die den Vermisstenfall kennen, in weiter entfernte Urlaubsziele und sind auf der Autobahn unterwegs. Auch sie werden gebeten, die Augen offen zu halten und Beobachtungen, die im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Jan Trippel stehen könnten, unter der Telefonnummer 06151/969-0 bei der Polizei in Darmstadt oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Quelle & Bild: Polizeipräsidium Südhessen