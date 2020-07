Sommerferien für Ausbildungsplatzsuche nutzen – IHK Darmstadt sieht für das aktuelle Ausbildungsjahr noch gute Chancen für Bewerberinnen und Bewerber – Mehr Ausbildungsplätze im Angebot als vor einem Jahr

Junge Menschen, die in diesem Jahr noch einen Ausbildungsplatz suchen, sollten die anstehenden Sommerferien nutzen. „Es ist noch lange nicht zu spät für eine Bewerbung. Üblicherweise startet ein neues Ausbildungsjahr am 1. August oder 1. September – wegen Corona wird sich das in diesem Jahr aber nach hinten verschieben. Und es gibt noch sehr viele freie Plätze bei Unternehmen in der Region“, sagt IHK-Präsident Matthias Martiné.

„Trotz der aktuellen Herausforderungen aufgrund der Corona-Pandemie ist die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe weiter hoch“, stellt Martiné fest. Dementsprechend gibt es viele offene Stellen für dieses Jahr und auch schon fürs nächste. Im Bezirk der IHK Darmstadt sind aktuell um die 935 Ausbildungsstellen im Angebot. Etwa 625 davon noch für dieses Jahr. Das sind gut 20 Prozent mehr als zum gleichen Zeitraum vor einem Jahr.

Interessierte können beispielsweise über die „Last Call“-Aktion der IHK oder die IHK-Lehrstellenbörse interessante Stellen suchen und mit Betrieben in Kontakt treten. Bei der Suche sollte aber nicht nur auf einige wenige Betriebe oder Berufe geschaut werden, sondern der gesamte Stellenmarkt in den Blick genommen und auf die eigenen Interessen und Talente geschaut werden. „Trotz Corona sind vielfältige und attraktive Ausbildungsplätze ausgeschrieben. Es sollte somit für jede Bewerberin und jeden Bewerber etwas Passendes dabei sein“, sagt Martiné.

Die Perspektiven für eine Berufskarriere auf Basis einer dualen Ausbildung sind ausgezeichnet. In den nächsten Jahren gehen die ersten Babyboomer in Rente, viele Unternehmen benötigen dann gut ausgebildeten Nachwuchs, um die Lücken zu schließen. Der IHK-Präsident rät auch Studierenden, die mit ihrem Studium unzufrieden sind, sich mit einer Ausbildung als Alternative zu beschäftigen. Gerade in technischen Ausbildungsberufen sind Studienabbrecher bei den Unternehmen sehr begehrt.

Wer Interesse an einer Ausbildung hat, findet auf diesen Seiten Angebote für dieses und nächstes Jahr:

www.ausbildung.darmstadt.ihk.de (Rubrik „Last Call“)

www.ihk-lehrstellenboerse.de

Quelle: Industrie- und Handelskammer (IHK) Darmstadt Rhein Main Neckar