Perfekter Saisonabschluss für die Lilien

Der SV Darmstadt 98 hat sich am Sonntag (28.06.20) mit 2:1 (1:1) beim VfB Stuttgart durchgesetzt. In der Mercedes-Benz Arena brachte Serdar Dursun (32.) die Südhessen in Führung, Matthias Bader (63.) und Tobias Kempe (88.) machten mit ihren Treffern schlussendlich den Deckel drauf. Somit beendet der SV 98 die Saison 2019/20 mit 52 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz. Zum ausführlichen Spielbericht…